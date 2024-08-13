وزير الاستثمار: آليات جديدة لتعظيم استفادة المصدرين من برامج…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 05:13 مساءً - قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس حاليا آليات جديدة لتعظيم استفادة المصدرين من برامج مساندة الصادرات، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة مع تجمعات رجال الأعمال لتبادل الرؤى حول كافة الموضوعات التي تخص مجتمع الأعمال من المستثمرين والمصدرين والمستوردين.

وأكد الخطيب حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات العاملة بالسوق المصري بهدف التغلب على التحديات التي قد تواجهها وتشجيعها على الاستمرار والتوسع في السوق المصري.

ونوه إلى حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

جاء ذلك، خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة.

وتناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر والتوسعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء كريم رفعت ممثل مجموعة N GAGE للاستشارات.

وقالت كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة إن الشركة تعمل بالسوق المصري منذ 32 عاما، وتوفر العديد من فرص العمل للكوادر المصرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرة إلى أن السوق المصري يمثل محور انتاجي وتصديري رئيسي للشركة لا سيما لأسواق دول القارة الأفريقية كما تعمل الشركة على زيادة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية.

وأضافت أن الشركة تعمل حاليا على رفع القدرة التنافسية لعملياتها الصناعية في مصر وأيضا رفع نسبة المكون المحلي في العملية الإنتاجية تماشيا مع إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.