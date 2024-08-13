مال وأعمال

الطاقة الدولية تبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الطاقة الدولية تبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 10:11 مساءً - وكالات _ أبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 لكنها عدلت توقعاتها لعام 2025 وأرجعت ذلك إلى تأثير ضعف الاستهلاك الصيني على النمو الاقتصادي.

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وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نهاية الانتعاش الاقتصادي في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 في الصين حد من الطلب العالمي على النفط، لكن الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، حيث يتم استهلاك ثلث البنزين العالمي، عوضت تلك الخسارة.

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وأضافت أن موسم السفر الصيفي بالسيارات في الولايات المتحدة من المقرر أن يكون الأقوى منذ الجائحة وأن تخفيضات الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها “أوبك+” تؤدي لتقليل المعروض الفعلي.

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وقالت الوكالة التي تتخذ باريس مقرا لها في تقريرها الشهري عن النفط “في الوقت الحالي، يكافح المعروض لمواكبة ذروة الطلب الصيفي، مما يؤدي إلى عجز في السوق”.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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