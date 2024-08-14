عصمت يبحث مع السويدي إليكتريك التعاون في مجالات خفض الفاقد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والمهندس أحمد السويدي رئيس شركة السويدي إليكتريك والوفد المرافق له ، وذلك لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون في ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية للنهوض بمعدلات اداء الشركات التابعة.

واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض.

وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك في مجال توزيع الكهرباء، في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها.

أكد عصمت على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك في إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة توفير الكهرباء اللازمة لكافة الاستخدامات.

وقال الدكتور عصمت، إن الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة.