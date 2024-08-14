السعودية تمدد فترة تحملها المقابل المالي عن العمالة الوافدة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 03:18 مساءً - العربية نت – وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى 31 ديسمبر 2025.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

كان مجلس الوزراء السعودي قرر في 24 سبتمبر 2019، أن تتحمل الدولة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وبدأت السعودية تطبيق “المقابل المالي” على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع. ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.

وجاء هذا الإجراء مع خصم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى إيجاد وزارة الصناعة حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.