رئيس الوزراء: 6 مليارات دولار فاتورة استيراد السيارات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تستهدف توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة في مصر.

ولفت مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن فاتورة استيراد المنتجات من هاتين الصناعتين تتجاوز 5.5 مليار دولار سنويًا، وتصل إلى 6 مليارات دولار سنويًا، قائلاً:” اليوم نعمل على تشجيع تواجد مثل هذه الصناعات في مصر، وذلك بما يُلبي السوق المحلية، والسعي للتصدير للأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة”.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك لقاءات مكثفة مع أصحاب المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، منوهًا في هذا الصدد بالعرض الذي طرح خلال أحد هذه اللقاءات مع شركة كبرى، تستهدف إنتاج وتوطين صناعة 6 موديلات لسيارات جديدة بمصر، بحلول عام 2027، بينها سيارات كهربائية، وذلك بحجم إنتاج كبير، جزء منه لتغطية احتياجات السوق المحلية، والباقي للتصدير للخارج، وهو ما يدعم قدرات وتنافسية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المزيد من الاجتماعات واللقاءات ستعقد مع مسئولي هذه الصناعة المهمة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن صناعة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن احتياجات السوق المصرية سنويا تصل إلى نحو 20 مليون جهاز، والمصانع المتواجدة حاليا في مصر تنتج أكثر من 11 مليون جهاز، وهناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها وبدء إنتاجها خلال الفترة القليلة القادمة، وهو ما يسهم في زيادة حجم الإنتاجية ليصل إلى 17 مليون جهاز سنويًا.

وطالب مدبولي في هذا الصدد بضرورة وضع خطة متكاملة تستهدف الوصول بحجم الإنتاج من هذه الصناعة إلى أكثر من 100 مليون جهاز سنويًا، من خلال التوسع في إقامة الشراكات مع العديد من المصنعين الدوليين، قائلا : “لدينا في مصر الآن مصانع لأربعة من أكبر خمسة مصنعين للهواتف المحمولة على مستوى العالم”.

وأشار إلى جهود الحكومة لتشجيع هؤلاء المصنعين لمضاعفة حجم إنتاجهم في مصر، وتوجيه جزء من الإنتاج للتصدير، ووضع مستهدف معهم للوصول إلى 100 مليون جهاز سنويًا، بحيث يكون 25% من الإنتاج لتغطية الاحتياج المحلي، والباقي للتصدير، مع وضع حوافز لهذه الصناعة الواعدة لتشجيعها.