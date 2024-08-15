نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة ETC تستهدف مليار جنيه من مبيعات أجهزة هيونداي المنزلية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - محمد أحمد – تستهدف شركة ETC للإلكترونيات وصول حجم مبيعات هيونداي للأجهزة المنزلية في مصر لنحو مليار جنيه خلال 12 شهرا، بحسب أحمد أبو كرم الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضح أبو كرم، في مؤتمر صحفي اليوم على هامش إعلان الشراكة بين الجانبين، أن ETC تستهدف الاستحواذ علي 10% من سوق الأجهزة المنزلية في مصر، بالرغم من المنافسة الشديدة.

وأكد أن توقيت دخول السوق المصرية أصبح مناسب حاليا، خاصةً في ظل المتغيرات التي تعيد تشكيلة مرة أخرى والتي ستؤدي إلى ظهور كيانات جديدة.

وكانت شركة هيونداي العالمية للأجهزة المنزلية قد وقعت عقد شراكة مع شركة ETC للإلكترونيات، تتولى الأخيرة بموجبها تجميع منتجات الشركة الكورية في مصر.

الطرح في السوق المحلية على 3 مراحل و بأسعار 12% أقل عن نظيرتها

وعن إمكانية إقامة مصنع للأجهزة الكهربائية في مصر، قال الرئيس التنفيذي لشركة ETC للالكترونيات، إنها بدأت في تجميع الأجهزة في أحد المصانع الشقيقة «كابيتال تك»، منوها بوجود مخطط لطرح المنتجات خلال الفترة المقبلة، بتخفيضات تترواح بين 7 إلى 12% عن مثيلاتها في السوق عبر 3 مراحل.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تضم طرح التلفزيونات بجميع أحجامها و التكييفات، والسخانات، منوها بأن الشركة تستهدف بنهاية العام طرح 60 ألف شاشة تلفزيون و12 ألف تكييف و15 ألف سخان.

ولفت أبو كرم إلى أن المرحلة الثانية تتضمن طرح منتجات المطبخ والمكانس والخلاطات، على أن تشهد المرحلة الثالثة طرح الأجهزة كبيرة الحجم.

ونوّه بالاتفاق كذلك على استخدام جزء من المكونات من السوق المحلية، على تصل بنسبة المكون المحلي لنحو 60%.

بدوره، قال مصطفى عويضة، رئيس القطاع التجاري بشركة ETC للإلكترونيات، إن سوق الأجهزة المنزلية في مصر يشهد تحقيق معدلات نمو قوية، حيث من المتوقع أن jحقق السوق خلال الفترة من 2024-2029 معدل نمو سنوي مركَّب قدره 9.32%.

وأوضح أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 10.57 مليار دولار بحلول عام 2029.

وأضاف عويضة أنه وفقا للدراسات الدولية، فمن المتوقع أن يصل حجم الأجهزة المنزلية إلى 71.8 مليون وحدة بحلول عام 2029.

وتوقع وصول الإيرادات في سوق الأجهزة المنزلية في مصر حوالي 6.77 مليار دولار بنهاية العام الجاري، منوها بأن قطاع الأجهزة الكبيرة هو الأضخم في السوق لعام 2024 بحجم 4.31 مليار دولار.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسهم المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 9.9% من إجمالي الإيرادات في سوق الأجهزة المنزلية بمصر.

وأشار عويضة إلى أن الطلب على الأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة في مصر يتزايد بشكل مطرد بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء والمبادرات الحكومية التي تعزز الاستدامة.