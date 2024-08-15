مصانع السيراميك تطلب تيسيرات لسداد مديونيات الطاقة

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 أغسطس 2024 06:14 مساءً - طالبت شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء، بتقديم تيسيرات في سداد مديونيات الطاقة على المصانع ودراسة تسعير الغاز.

جاء ذلك، خلال ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور ممثلي شعبتي السيراميك والسيارات باتحاد الصناعات المصرية.

وتضمنت المطالب، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المنتج المحلي من الواردات المغرقة.

وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية زيادة الطاقات الإنتاجية لمصانع السيراميك بما يسهم في تحقيق الاستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

ولفت الشيمي إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع مصنعي السيارات بالسوق المصري خلال الأسبوع المقبل لدراسة آليات التعاون في تصنيع سيارات مشترك بين المصنعين ومصنع النصر للسيارات بنسبة مكون محلي عالية.

من جهة أخري، طالبت شعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية، تسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية وتسريع وتيرتها وانتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية.