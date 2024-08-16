كامل الوزير: لقاء مرتقب مع الغرف الصناعية لتحديد القطاعات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2024 09:15 مساءً - محمد أحمد – أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، علي أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحوكمة مبادرة دعم قطاع الصناعة ، وأن تكون هناك أولويات للصناعات الاستراتيجية المستهدفة.

وأشار خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المصري لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة” وقطاع السياحة، إلى أنه سيتم عقد لقاء مع اتحاد الغرف بهذا الشأن .

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الصناعات التي سيتم وضع أولوية لها، مؤكدا أنه سيتم الاتفاق مع غرف الصناعات على الصناعات المحددة ذات الأولوية،

كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، التحديات التي واجهت عددا من المصنعين خلال الفترة الماضية، لاسيما التي تخص المصانع المتعثرة.