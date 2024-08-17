انت الأن تتابع خبر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في مصر السبت 17 أغسطس .. بكم بعد التراجع الكبير؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في مصر السبت 17 أغسطس الجاري، استقراره بللبنوك العاملة في القطاع المصرفي، وذلك بعد حالة الترجع التي بدأت منذ جلسة الأربعاء الماضي، بنحو 67 قرشًا، بعد الزيادة التي سجلها بعد خروج أكثر من 4 مليارات دولار من حجم الأموال الساخنة الموجودة في مصر.

واستقر سعر الدولار الأمريكي 48.85 جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم، ببنك قناة السويس. ثم ارتفع يوم الإثنين 5 أغسطس الحالي إلى 49.50 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي (قبل 10 أيام)، وذلك بعد تراجع أغلب البورصات العالمية بسبب تصاعد المخاوف من دخول الولايات المتحدة في حالة ركود، وذلك عقب صدور بيانات من مكتب إحصاءات العمل تظهر أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف 114 ألف وظيفة فقط في يوليو الماضي، بانخفاض من 179 ألف وظيفة في يونيو، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 176 ألف وظيفة.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في مصر