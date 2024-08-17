انت الأن تتابع خبر ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب بالسعودية وعيار 21 يسجل هذا الرقم .! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرصد ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية، حيث تظهر البيانات المالية في الخميس الموافق لـ15 أغسطس 2024، اختلافات في أسعار عيارات الذهب المختلفة في بداية التعاملات بسوق المعدن الأصفر. وتشير الأرقام المعلنة إلى أن أسعار الذهب، بعدة عيارات،

قد سجلت القيم التالية: