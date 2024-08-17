انت الأن تتابع خبر أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق اليوم السبت 17 أغسطس 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتم البحث الآن من قبل العديد من المواطنين عن معرفة ما هي أسعار الخضروات والفواكه اليوم في الأسواق حيث يوجد ارتفاع كبير في أسعار الخضروات خلال الأيام الماضية لذا سوف نقوم بعرض جميع أسعار الخضار والفواكه من خلال سوق العبور وذلك بالنسبة لسعر الجملة حيث يوفر سوق العبور جميع انواع الخضروات والفواكه وذلك بأسعار الجملة حيث يمكن للعديد من المواطنين التوفير عند شراء جميع الخضروات والفواكه اللازمة للمنزل عن طريق سوق العبور لذلك سوف يتم التعرف على جميع أسعار الخضروات اليوم في الأسواق تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

ما هي أسعار الخضروات اليوم في الأسواق

إليكم الآن قائمة توضح جميع أسعار الخضروات في كافة الأسواق وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل سوق العبور وذلك من خلال الآتي:

يصل اليوم سعر كيلو الطماطم الواحد من سعر 9 إلى نحو 13 جنيهاً.

بينما يبلغ سعر الكيلو الواحد من البطاطس وذلك من سعر 14 جنيهاً إلى حوالي 22 جنيهاً.

حيث وصل الآن سعر الكيلو الواحد من الباذنجان البلدى من سعر 6 إلى نحو 8 جنيهات.

كما سجل اليوم سعر الكيلو الواحد من الخيار البلدي من خلال سوق العبور وذلك من سعر 9 إلى نحو 11 جنيهاً.

تبلغ الآن سعر الكيلو الواحد من الكوسة في السوق وذلك من سعر 18 إلى سعر 24 جنيهاً.

يسجل اليوم سعر الكيلو من الفلفل الرومي من خلال سوق العبور سعر 4 إلى نحو 8 جنيهات.

وقد وصل اليوم سعر الكيلو من البصل الأحمر في الأسواق من حوالي 3 إلى 7 جنيهات.

بينما يسجل اليوم سعر الكيلو الواحد من البصل الأبيض من نحو 4.5 إلى 7.5 جنيهاً.

حيث أن سعر الكيلو من الملوخية يبلغ نحو 4 إلى حوالي 6 جنيهات.

أسعار الفواكه اليوم في السوق

سيتم التعرف على جميع أسعار الفواكه في كافة الأسواق وذلك على النحو التالي: