الاقتصاد التونسي يسجل معدل نمو 1% خلال الربع الثاني من العام

دبي - احمد فتحي في السبت 17 أغسطس 2024 07:13 مساءً - سي إن بي سي _ أظهرت التقديرات الأوّلية للحسابات القومية بالمعهد الوطني للإحصاء التونسي اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في تونس سجل نمواً بمعدل 1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وسجلت وتيرة النمو خلال الربع الثاني على أساس سنوي تحسناً نسبياً بالمقارنة بتقديرات النمو الاقتصادي الكلي خلال الربع الأول البالغة 0.3%، وفقاً لبيانات المعهد.

وسجل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 0.6% خلال النصف الأول من السنة الحالية، في حين لم يصل بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل جائحة كوفيد- 19.

تراجع معدل البطالة في تونس إلى حدود 16%

​​​​​​قدرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء ، عدد العاطلين عن العمل في تونس خلال الربع الثاني من عام 2024 بنحو 661.7 ألف شخص، مقابل 669.3 ألف شخص في الربع الأول من نفس السنة أي بنقص قدره 7.6 ألف.

ونتيجة لهذا التراجع في عدد العاطلين عن العمل انخفض معدل البطالة في الربع الثاني إلى 16% مقابل 16.2% في الربع الأول من العام.

واستقر معدل البطالة لدى الرجال عند 13.6% خلال الربعين الأول والثاني من عام 2024، بينما تراجع معدل البطالة لدى النساء إلى 21.3% خلال الربع الثاني مقابل 22% في الربع الأول.

وزاد عدد المشتغلين إلى 3.484 مليون شخص في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 3.476 مليون خلال الربع الأول من نفس العام، بزيادة قدرها 8.5 ألف شخص.

ويتوزع عدد المشتغلين بين نحو 2.470 مليون من الذكور، ونحو 1.015 مليون من الإناث، وهو ما يمثل على التوالي 70.9%، و29.1% من مجموع المشتغلين.