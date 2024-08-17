بوينج تدعم مصر للطيران لتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى…

دبي - احمد فتحي في السبت 17 أغسطس 2024 10:15 مساءً - التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، عمر عريقات نائب رئيس المبيعات والتسويق بشركة بوينج لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعدد من مسئولي شركه بوينج العالميه .

حيث تناول اللقاء إستعراض التحديات الراهنة التي تواجه صناعة النقل الجوي العالمي، كما تم مناقشة سُبل التعاون المشترك بين الجانبين؛ خاصة في إطار خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها شركة مصر للطيران لتعزيز أسطولها الجوى بأحدث الطرازات العالمية خلال الفترة القادمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة على متن طائراتها وبما يدعم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سامح الحفني بالتنسيق والتعاون الدائم مع شركة بوينج والذي يمتد لعقود طويلة تصل لأكثر من 50 عامًا من التعاون المشترك لتعزيز قدرات قطاع الطيران المدني المصري في مجالات متعددة من بينها مجالي الصيانة والتدريب وغيرها، مؤكدًا على أهمية التعاون مع شركة بوينج والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير أسطول طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران ، هذا بالاضافه إلى شركات الطيران المصرية الأخرى ليصل إجمالي عدد طائرات شركه بوينج بشركات الطيران المصريه العامله بجمهورية مصر العربية لأكثر من 60 طائرة من مختلف الطرازات .

كما استعرض الوزير ملامح خطة تطوير أسطول الشركة الوطنية والذي من المخطط أن يصل إلى (125) طائرة بنهاية عام 2030 مما يعزز من إمكانياتها وقدراتها على المنافسة في الأسواق العالمية لاستيعاب حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، أعرب عمر عريقات، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات بشركه بوينج ، عن سعادته بهذا اللقاء مشيدًا بالتعاون المثمر مع قطاع الطيران المدني المصري؛ خاصة مع شركة مصر للطيران كونها من أهم وأبرز عملاء شركة بوينج على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أننا نتابع عن كثب ما ترمو إليه الشركة الوطنية خاصة منذ قيامها بالإعلان عن عزمها بتحديث وتطوير أسطولها الجوى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حرص شركة بوينج على دعم مصر للطيران بكافة الإمكانات اللازمة لتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي ، مشيرًا إلى شركة بوينج في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقرر إقامته بمدينه العلمين أوائل شهر سبتمبر القادم .