وزير الطاقة اللبناني: ننتظر وصول شحنات الغاز من مصر

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 أغسطس 2024 12:14 مساءً - العربية نت_ قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، في مقابلة عبر الهاف مع قناة “العربية”، إن بلاده تنتظر وصول شحنات الغاز من مصر بحلول 23 أغسطس.

وأعلنت شركة كهرباء لبنان، السبت، أن محطات توليد الطاقة التابعة لها استنفدت إمداداتها من الوقود وستتوقف عن إنتاج الكهرباء حتى يتم تأمين المزيد من الإمدادات.

وأضاف فياض “مولدات كهربائية توفر الطاقة لمطار بيروت مؤقتا لمدة يومين”.

ويعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء لسنوات، خاصة منذ أن سقطت البلاد في أزمة مالية ممتدة في عام 2019.

وقال وزير الطاقة اللبناني إن بلاده تنتظر شحنات الغاز من الخارج لدعم محطات الطاقة.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية تحسبا لنفاد الوقود.