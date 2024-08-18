نعرض لكم الان تفاصيل خبر باسل شعيرة: فكرة طرح الأراضي بسعرين غير مناسبة ولا تخص… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 أغسطس 2024 03:15 مساءً - باره عريان _قال المهندس باسل شعيرة المدير العام لشركة بولاريس باركس ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية، إن الإجراءات الخاصة بطرح الأراضي بسعر مبدئي يعقبه تحديد سعر نهائي، غير مفهومة.

وأشار إلى أن ذلك يعني شراء أرض دون معرفة سعرها الحقيقي، ما يجعل دراسات الجدوى غير دقيقة، ويؤدي إلى ضبابية وعدم وضوح بالرؤية. مضيفًا أن ذلك لا يقتصر على النشاط الصناعي فقط بل أيضًا السكني، ما يجعلها آلية غير مناسبة بشكل عام، ولكنها لا تخص المطور الصناعي.

غرفة التطوير الصناعي لا تعتزم التقدم بأي طلبات للجهات المعنية في هذا الإطار، نظرًا لكونها لم تواجه تلك المشكلة حتى الآن

وأكد شعيرة، أن غرفة التطوير الصناعي لا تعتزم التقدم بأي طلبات للجهات المعنية في هذا الإطار، نظرًا لكونها لم تواجه تلك المشكلة حتى الآن، حيث إن الأراضي المرفقة التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية تخاطب فئة المستثمر الصناعي، وليس المطور الصناعي الذي يركز على شريحة مختلفة من الأراضي تصل مساحتها إلى 3 ملايين متر مربع، لذا فهي تتسم بطبيعة خاصة، وآليات طرح أخرى، تختلف عن آليات طرح الفرص الاستثمارية الأقل وأكثر من 5 أفدنة.

ونوه إلى أن مساحة الـ 5 أفدنة تعادل 100 ألف متر مربع تقريبًا، وهي مساحات لا يستهدفها المطور الصناعي، فهي مساحة قد تكون كافية للمطور العقاري، ليتمكن من إقامة تجمع سكني.

ويرى شعيرة، أن فكرة طرح الأرض وفقًا لسعرين أو سعر تقديري مبدئي وسعر نهائي يتم اعتماده لاحقًا غير سليمة، إلا إذا كان الهدف من تلك الآلية إنجاز الوقت، كبديل عن انتظار قرار لجنة التسعير، وذلك في حالة أن الهيئة تقوم بطرح الأرض بقيمتها الحقيقية، ولكن تحت بند سعر مبدئي لحين إقرار لجنة التسعير هذا السعر لاستيفاء الإجراءات.

وأعرب شعيرة، عن عدم اقتناعه بالسياسات الحالية لطرح الأراضي، منوهًا إلى وجود بعض التحفظات على الآلية التي تطرح بها الأراضي الصناعية، سواء من خلال هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية الصناعية.

وأوضح أن الأراضي الصناعية التي يتم طرحها بسعر مدعم، لا يحصل عليها المستثمر الصناعي، بل السماسرة، ومن ثم يقومون بالمتاجرة بها، وبذلك يكون الدعم الحكومي قد ذهب لمن لا يستحق، مؤكدًا أن الطرح بسعر مدعوم يخلق دائمًا فكرة وجود السماسرة.

وقال إن الدليل على ذلك أن جميع المناطق الصناعية التابعة للحكومة، تكون نسبة الإشغال بها ضعيفة للغاية، نظرًا لأن أغلب تلك الأراضي بحوزة سماسرة، وليسوا مستثمرين حقيقيين، وذلك على عكس ما يحدث مع المطور الصناعي، والذي يبيع بسعر السوق الحقيقي، وتكون نسبة الإشغال لديه كبيرة، نظرًا لعدم وجود فرص لدخول السماسرة من خلاله.

اقترح طرح الأرض بسعرها الحقيقي.. ومنح الدعم في بند غير قابل للبيع كالضرائب والتأمينات وفواتير المرافق

واقترح شعيرة، طرح الأراضي بسعرها الحقيقي في السوق، على أن يتم منح الدعم المقرر في صورة بند غير قابل للبيع مثل منح المستثمر الصناعي تخفيضًا في الضرائب أو التأمينات أو فواتير المرافق كالكهرباء والمياه، الأمر الذي يضمن أن الاستفادة الحقيقية من الدعم ستكون من نصيب المستثمر الصناعي وليس السمسار.

تنسيق بين وزارتي الإسكان والصناعة لتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية

وأشار شعيرة، إلى أن غرفة التطوير العقاري خلال اللقاءات التي جمعتها بوزارتي وزارة الإسكان والصناعة لمست كونهم على وعي كبير بوجود مشكلة متمثلة في تضارب جهة الولاية، ويجري العمل على التنسيق فيما بينهم لتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية، وهو ما يعتبرونه من الملفات الأساسية التي يضعونها نصب أعينهم.

ولفت إلى أنه تمت المطالبة بأن تكون هناك دورية ثابتة لطروحات الأراضي للمطور الصناعي، حتى لا تكون هناك فترات زمنية كبيرة بين الطرح والآخر، لأن طول المدة ينتج عنه ضرر كبير.