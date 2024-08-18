نعرض لكم الان تفاصيل خبر عصام البديوي: تحركات إيجابية لزيادة إنتاجية وتوريد القصب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 أغسطس 2024 05:10 مساءً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن هناك تحركات إيجابية من قبل الحكومة تجاه زيادة توريدات القصب والبنجر لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، من خلال النظر في سعر التوريد لتحفيز مزارعين، بالمقارنة مع أسعار المنتجات الزراعية المنافسة الأخرى.

وأوضح البديوي، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الشركة تستهدف إستلام كميات تترواح بين 6.6 و7 ملايين طن قصب من المزراعين خلال الموسم الجديد من إجمالي المساحات المنزرعة التي تعاقدت عليها والمقدرة بنحو 220 ألف فدان.

وتوقع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية إنتاج كميات تتراوح بين 700 إلى 750 ألف طن سكر أبيض من المحصول الجديد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفيما يتعلق بمحصول البنجر قال البديوي، إن الشركة تستهدف استلام نحو 750 ألف طن لصالح مصنع أبو قرقاص خلال الموسم الجديد، من مزارعي محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والفيوم.

وتوقع البديوي إنتاج قرابة 100 ألف طن سكر أبيض من محصول البنجر الجديد، منوهًا إلى سعي الشركة مضاعفة الكميات الموردة خلال المواسم المقبلة وزيادة معدل الإنتاج.

تراجع معدل توريد القصب الموسم الماضي بواقع مليون طن فضلًا عن وجود عجز بواقع 220 ألف طن في كميات البنجر

ونبه إلى تراجع معدل توريد القصب خلال الموسم الماضي بواقع مليون طن، فضلًا عن وجود عجز بواقع 220 ألف طن في كميات البنجر الموردة عن المستهدف المقدر بـ 600 ألف طن.

نواجه منافسة صعبة مع القطاع الخاص بسبب العصارات ومصانع العسل الأسود

أرجع البديوي المنافسة الصعبة بالقطاع الخاص، إلى قيام عصّارات القصب ومصانع العسل الأسود بشراء المحصول من المزراعين بأسعار تفوق ما حددته الحكومة، خاصة أن المزراعين يرغبون في الحصول على أكبر قدر من المكاسب.

ولفت إلى أنه بمجرد إعلان وزير الصناعة نيته ترخيص العصارات ارتفع سعر طن القصب بقيمة 1000 جنيه من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه للطن.

وفيما يتعلق بتوفير السكر للمصانع الغذائية، قال البديوي، إنه يتم حسابه ضمن مخصصات الاستهلاك، منوهًا إلى عدم وجود أزمة في تصدير تلك المنتجات للخارج، خاصة أن السكر يمثل نسبة من المواد الخام، كما أن هذه المنتجات توفر موارد نقد دولارية.

وأشار إلى أن الموسم الماضي شهد زيادة في معدلات توفير السكر للمصانع الغذائية مع اتساع الطلبات التصديرية لأسواق فلسطين وليبيا، موضحًا أنها لم تكن سببًا رئيسيًّا في الأزمة الماضية.

مد حظر التصدير يمنع حدوث أزمات مستقبلية بالسوق المحلية

ولفت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إلى أن مد العمل بقرار حظر التصدير يساهم في منع حدوث أزمات في توافر السكر وأسعاره بالسوق المحلية مستقبلًا.

وكشف البديوي عن تراجع سعر طن السكر في البورصات العالمية عن السوق المحلية، لافتًا إلى أنه في حالة فتح التصدير مرة أخرى فلن يكون ذا جدوى اقتصادية للمنتجين في الوقت الحالي.

وقدر البديوي، حجم إنتاج السكر خلال الموسم الماضي عند أقل من 2.8 مليون طن في المقابل تراوح معدل الاستهلاك بين 3.3 إلى 3.5 ملايين طن.

في سياق آخر، كشف البديوي عن وجود تعاون مع وزارة البيئة ممثلة في جهاز شؤون البيئة، بهدف المحافظة على مياه نهر النيل من التلوث وتقليل الفاقد منه باتباع التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصناعي للمصانع وإعادة تدويرها.

وأكد على التزام الشركة بالمعايير الواردة بقانون حماية نهر النيل رقم (48) لسنة 82، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تجتمع بصفة دورية بقطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان – لجنة الرصد البيئي والإنذار المبكر ومراقبة نوعية المياه لنهر النيل.