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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الجزائر تعلن تزويد لبنان بالوقود لتجاوز أزمة الكهرباء من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - وكالات – أعلنت الجزائر، السبت، أنها قررت تزويد لبنان فورا بكميات من الوقود وذلك لمساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يأمر بتزويد لبنان وبشكل فوري بكميات من الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد”.
وأضافت أن الوزير الأول نذير العرباوي أبلغ رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ”الوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة”.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان، أمس السبت، خروج آخر مجموعة إنتاجية متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بشكل كامل وبالتالي توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية.
وقالت المؤسسة في بيان أن هذا القرار جاء جراء نفاذ مخزون المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، ما أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، ومرفأ، ومضخات مياه، وصرف صحي، وسجون..).
وأوضحت المؤسسة أن التوقف عن الإنتاج يأتي بعد استنفاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة.
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