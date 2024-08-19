وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر ضمن جولة بالمنطقة لبحث وقف…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - أ ش أ – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور مصر في إطار جولته التي بدأت بالمنطقة وتشمل إسرائيل وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء؛ لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين من خلال المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة، بدعم من مصر وقطر.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الأحد، أن هذا المقترح من شأنه أن يحقق وقف إطلاق النار في غزة، ويضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويضمن توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، ويخلق الظروف المواتية للاستقرار الإقليمي الأوسع.