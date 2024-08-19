وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لبحث التحديات الإقليمية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – توجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، مساء اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، في بيان، إن برنامج وزير الخارجية سيشمل لقاءات عديدة، حيث سيعقد مباحثات سياسية مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كما سيلتقي ماجد القصبي وزير التجارة السعودي.

وتابع: ومن المقرر أن يلتقي الدكتور عبدالعاطي أيضًا مع رموز الجالية المصرية في السعودية، وبعض المستثمرين المصريين بالمملكة.