انت الأن تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة في السعودية اليوم الأثنين 19 أغسطس 2024 بالأسواق والمتاجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اسعار الفوكه والخضروات في السعودية تحضي بمتابعة كبيرة من قبل المواطنين، وذلك على مدار أيام الأسبوع، وتعد من اهم المواضيع لدى الأسرة والتي تحدد وبشكل كبير الميزانية الأسرية، وتختلف اسعار الفواكه والخضروات حسب المنتج وتوفره، وأيضاً اسعار الاستيراد، ونتابع معكم يوميًا تحديث لأسعار الفواكه والخضروات في الاسواق السعودية، حتى يكون المواطن السعودي على دراية بالمنتجات واسعارها في الاسواق والمتاجر الكبرى، وفيما يلي أسعار اليوم الأثنين الموافق 19 أغسطس 2024.

أسعار الخضروات اليوم بالسعودية

بطبيعة الحال تتفاوت اسعار الخضروات في الاسواق السعودية بناء على المنتج وموسمه والكمية التي يتم شرائها، وتتعد أصناف الخضروات في المملكة، وفيما يلي قائمة بأفضل وأجود انواع الخضروات وأسعارها اليومية:

نوع الخضار الكمية السعر بالريال السعودي الطماطم نصف كيلو 8.55 البطاطس 1 كيلو جرام 5.95 الليمون الطازج 1 كيلو جرام 2.98 فلفل أخضر حار طازج نصف كيلو 2.17 زهرة طازجة نصف كيلو 9.95 الخيار الطازج نصف كيلو 5.45 البصل الأحمر نصف كيلو 3.45 الجزر المحلي الطازج نصف كيلو 2.98 الفطر الأبيض الطازج 250 جرام 8.70 فلفل أصفر طازج نصف كيلو 7.22 الباذنجان نصف كيلو 3.71 الثوم 250 جرام 3.36 البامية نصف كيلو 8.22 فاصوليا طازجة نصف كيلو 6.72 الملوخية الطازجة كيلو جرام 1.95 البروكلي نصف كيلو 9.97

اسعار الفواكه في السعودية اليوم

كما أن الفواكه لها أهمية كبيرة على المائدة السعودية، ولا غنى عنها في أي وجبه غذائية، وهي مثل الخضروات تتفاوت أسعارها بالتأكيد حسب نوع الفاكهة والكمية وسعر الاستيراد، وموسم الفاكهة وتوفرها، وفيما يلي نستعرض لكم اسعار اشهى الفواكه بالمملكة لهذا اليوم: