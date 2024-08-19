الشمالي يؤكد أهمية قطاع الدواجن بتعزيز الأمن الغذائي للمملكة

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رياض - احمد صلاح - في اطار التواصل الميداني مع القطاعات الصناعية قام وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الاثنين، بزيارة الى مصنع وشركة دجاج الطاحونة رافقه فيها رئس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان حيث جال في مرافق الشركة ومصانعها واطلع على سير أعمالها وخططها المستقبلية.



واستمع الشمالي من مدير عام الشركة حيدر العمايرة الى شرح عن عمليات الإنتاج ودورها في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة من احدى المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك " الدجاج " والتقنيات الحديثة في تربية الدواجن ضمن أعلى المواصفات والاشتراطات الصحية اللازمة .



كما استمع الى ايجاز عن واقع قطاع الدواجن والتحديات التي تواجهه والمطالبة بمعالجتها لإدامة عمل سلاسل التوريد الخاصة بهذا المنتج والمحافظة على وفرة الكميات واستقرار الأسعار.



وأكد الشمالي أهمية قطاع الدواجن ودوره بالمحافظة على الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي وادامة سلاسل التزويد و تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدجاج .



وأشاد الشمالي بالدور المهم الذي قام به قطاع الدواجن بإدامة تزويد السوق المحلي باحتياجاته من الدجاج وذلك في الظروف الاستثنائية وخاصة جائحة كورونا وكذلك الأوضاع الجيوسياسية العالمية وتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب حيث بقيت سلاسل توريد الدجاج تعمل كالمعتاد وتلبية احتياجات السوق دون أي نقص والمحافظة على استقرار الأسعار .



وقال الشمالي أن التواصل الميداني مع الشركات الصناعية يأتي في اطار الشراكة الفاعلة التي تحرص عليها الحكومة مع القطاع الخاص بكافة أذرعه وحتى يتم الاستماع الى مطالبه ومقترحاته والتشاور حول الموضوعات التي تخص القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي.



وقال العمايرة ان لدينا مصانع اعلاف جاهزة عدد 3 بقدرة 70 طن في الساعة ومصانع البريمكسات 10 طن في الساعة ومصنع الصويا 10 طن في الساعة

اما مسلخ الدواجن فتبلغ طاقته الانتاجية 12 الف طير في الساعة ومساحة ابنية المسلخ بحدود 10 الاف متر مربع ومساحة الارض 398 دونم

وهنالك مراكز بيع مباشر للمستهلك عددها 135 مركزا منتشرة في مختلف مناطق المملكة

وقال ان هنالك مشاريع تحت الانشاء وهي : مزرعة لاحم بسعة نصف مليون طير / الحلابات ، مزرعة امهات بسعة 90 الف ام / الازرق ، زيادة قدرة المصانع لتصبح 80 طن بالساعة ، اضافة الى محطة تنقية لمياه العادمة

ويعمل في الشركة قرابة 1500 موظف وعامل