تفاصيل نظام إعفاء نظم الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك

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رياض - احمد صلاح - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، تفاصيل نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية و إخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار الصفر.

وأوضح الوزير أن نظام الإعفاءات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين، شمل إعفاء نظم تخزين الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة ومنظمات الشحن المرتبطة بها، ومدخلات نظم الطاقة الحرارية المركزة لإنتاج البخار، وخدمات التدقيق الطاقي، فضلا عن إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحيوية، ومدخلات نظم الطاقة الحرارية الجوفية.

وأكد أن النظام الجديد أبقى على الإعفاءات الممنوحة لألواح الخلايا الشمسية، والإنفيرترات (محولات العكس)، واللواقط الشمسية، والأنابيب لتسخين المياه مباشرة دون عرضها على لجنة الإعفاءات، إضافة إلى الإبقاء على إعفاء نظم الطاقة الشمسية، ونظم طاقة الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية ومدخلاتها مثل القواعد المعدنية والكوابل والقواطع والمحولات الكهربائية وأجهزة ومعدات تتبع الشمس وأدوات الربط والتثبيت ومحطة المفاتيح ونظام المراقبة والتحكم،

كما أبقى على إعفاء نظم الطاقة الشمسية لتسخين المياه ومدخلاتها، ومواد العزل.

و بين الخرابشة أن النظام الجديد أبقى على إعفاء نظم ومعدات وأجهزة ترشيد استهلاك الطاقة مع الحرص على رفع مؤشر كفاءة الطاقة والكفاءة الضوئية لمعدات ترشيد استهلاك الطاقة بهدف التحفيز على توفير أجهزة كهربائية ووحدات إنارة عالية الكفاءة في الأسواق المحلية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ما سينعكس إيجابا على تخفيض استهلاك الطاقة في القطاعات كافة وخاصة القطاع المنزلي.