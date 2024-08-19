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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: مخزون السكر يقترب من 13 شهرا والزيت 6.2 شهر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2024 07:43 مساءً - محمد أحمد – قال المهندس حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفى لما يقرب من 13 شهر، و زيت الطعام لأكثر من 6.2 أشهر ، والقمح 6.3 شهر.
واضاف الجراحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التموين اليوم، أن مخزون الدواجن واللحوم المجمدة، وكذلك التعاقد على توفير اللحوم الطازجة لمدة تكفى 10 أشهر .
وتابع الجراحي أنه يتم دراسة كافة الدول المحتملة لتوريد القمح لصالح مصر، مشيرا إلي أن تركيا من تلك الدول، خاصة وأنها قامت بتوريد كميات كبيرة من القمح إلي الجزائر.
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