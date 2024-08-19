شريف فاروق: ندرس تحريك سعر السكر التمويني

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2024 11:08 مساءً - محمد أحمد – قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرس تحريك سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه من الصعب استمرار طرح كيلو السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه.

وفيما يتعلق بملف تنقية البطاقات التموينية، قال فاروق، إنه سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من أجل الوصول للمواطن المستحق للخدمة داخل المنظومة.

وأوضح، أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ستمكن الوزارة من الوصول لكل المستحقين للدعم سواء مدرجين على المنظومة أو غير مدرجين، من أجل أن يصل الدعم لمستحقيه.

وأشار فاروق، إلى أنه سيكون هناك نتائج وتقارير سنوية عن شكل وعدد المدرجين في منظومة التموين، قائلا إن التكنولوجيا سيكون لها دور قوي أيضا في البورصة السلعية وتطويرها أيضا، بالتعاون مع البورصة المصرية.