نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية: نتطلع لعقد منتدى الأعمال المصري السعودي في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أعرب وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، عن تطلع القاهرة لعقد منتدى الأعمال المصري السعودي المشترك في أقرب فرصة، ووتفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي.

وأكد عبد العاطي، في اجتماع عبر الفيديوكونفرنس مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، استعداد مصر لتقديم جميع سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، مؤكدًا استعداد الشركات المصرية العاملة في هذا المجال للمشاركة في مشروعات تنمية البنية التحتية بالسعودية.

وأشاد وزير الخارجية بالنمو المستمر للعلاقات التجارية، والذي انعكس في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في المنتجات غير البترولية خلال الأعوام الماضية.

وأكد حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لحل أية معوقات قد تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين.

كما استعرض الدكتور عبد العاطي ما شهده مناخ الاستثمار في مصر من إصلاحات مؤسسية استهدفت تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وبخاصة الاستثمارات السعودية.

وقال السفير أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، إن عبد العاطي أعرب أيضًا عن الاهتمام المصري بالرؤية الاقتصادية 2030 لولي عهد المملكة وأهدافها، وإمكانية تحقيق توأمة بين رؤيتي 2030 المصرية والسعودية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجالات: النقل البحري، والربط بين الموانئ المصرية والسعودية، وبناء المدن الجديدة، والتطوير والتخطيط العمراني، والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وقطاع الصناعة، وتوطين التكنولوجيا بأنواعها.

وأردف أن وزير التجارة السعودي أكد عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوطيدة بين مصر والسعودية، مشيداً بتوافق الرؤى وتكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

وأشار القصبي إلى وجود توافق بين القاهرة والرياض حول ضرورة العمل المشترك لدفع أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويرتقي بالعلاقات إلى آفاق رحبة.