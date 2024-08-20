- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الدواء المصرية: ضخ كميات إضافية من مستحضرات دوائية مهمة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت هيئة الدواء المصرية ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة؛ في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلية.
وأوضحت الهيئة، في بيان مساء اليوم، أن هذه المستحضرات تتضمن أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر.
اضغط للاطلاع على قائمة الأدوية
اضغط للاطلاع على المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء المصرية: ضخ كميات إضافية من مستحضرات دوائية مهمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.