مال وأعمال

حسام الشاعر رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسام الشاعر رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - أ ش أ – فاز حسام الشاعر بمنصب رئيس الاتحاد المصري للعرف السياحية، بالتزكية للدورة الثامنة عشر، كما فاز بمنصب وكيل مجلس الإدارة ناصر تركي، وبمنصب أمين الصندوق إيهاب عبدالعال، وذلك خلال اجتماع إجرائي عقده الاتحاد، اليوم الإثنين.

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ووفقًا للقانون 27 لسنة 23 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى 27 لسنة 2024 فقد ترأس علي غنيم رئيس غرفة محال بيع العاديات والسلع السياحية الجلسة الإجرائية بصفته أكبر الأعضاء سنًًا.

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وفتحت اللجنة المشكلة وفقًا للمادة (38) و(56) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف والسياحية وتنظيم اتحاد لها باب الترشح والإشراف على إجراء انتخابات رئيس مجلس إدارة الإتحاد للدورة الثامنة عشر ووكيله وأمين الصندوق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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