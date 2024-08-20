انت الأن تتابع خبر الثلاثاء .. 1745 طن خضار ترد للسوق المركزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الثلاثاء، 1745 طن خضار، و725 طن فواكه، و134طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام:

تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 15و25 قرشا، والبطاطا 45 و60 قرشا، والبندورة 15و40 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 20 و30 قرشا، والزهرة 35 و65 قرشا، والليمون 60 و100 قرش، والموز البلدي 50 و80 قرشا.