انت الأن تتابع خبر أسعار الأسماك والجمبري اليوم في الأسواق المصرية الأحد 18 أغسطس 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الآن العديد من المواطنين عن أسعار الأسماك اليوم في جميع الأسواق حيث تختلف أسعار الأسماك من النوع إلى آخر ولكن في بداية اليوم تشهد الأسعار ارتفاعاً بسيط لذلك سوف نعرض إليكم اليوم جميع أسعار الأسماك اليوم 16 أغسطس 2024 حيث يوجد عدة أنواع من الأسماك تختلف من سعر إلى آخر لذا سوف يتم عرض قائمة تشتمل على كافة أنواع الأسماك وكم تسجل اليوم في السوق وذلك لكي تتمكن من الحصول على النوع الذي تفضله بعد التعرف على السعر الحقيقي الخاص به تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

ما هي أسعار الأسماك اليوم في السوق

سوف يتم تناول جميع أسعار الأسماك وكم تسجل في كافة الأسواق المصرية لكي تتمكن من الحصول عليها وذلك من خلال الآتي:

يبلغ اليوم سعر الكيلو جرام الواحد من السمك البلطي من 70 إلى 75 جنيها.

كما أن سعر كيلو من السمك البلطي الحجم المتوسط يبلغ من 65 إلى نحو 70 جنيهاً.

بينما يسجل اليوم سعر الكيلو من السمك الفيليه وذلك من حوالي 50 إلى نحو 250 جنيهاً.

بالإضافة إلى أن سعر كيلو من سمك بلطي أسواني يسجل اليوم في الأسواق من 30 إلى حوالي 70 جنيهاً.

حيث أن سعر الكيلو الواحد من سمك المكرونة سويسى يبلغ من حوالي 90 إلى نحو 145 جنيهاً.

أسعار الجمبري والأسماك المجمدة اليوم

سوف نتعرف على قائمة بأهم أسعار الأسماك المجمدة وأسعار الجمبري اليوم في جميع الأسواق وذلك على النحو التالي: