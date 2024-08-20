انت الأن تتابع خبر ألحقي خزني الدواجن... أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 20 أغسطس في البورصة والأسواق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفراخ تنهار وتنخفض لأقل مستوى لها منذ ارتفاع دام لفترة كبيرة في الأسواق والمزارع، وإذا كنت تحب أن تعرف أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 20 أغسطس، فإليك كل الأسعار الخاصة بالدواجن في المزرعة اليوم، وأيضا سعرها في الأسواق، ولكن يجب أن تعلم بأنه يمكن أن يتغير سعر الدواجن من محل إلى أخر وهذا يترتب على البائع وأيضا المنطقة القاطن بها، وإليك الأسعار اليوم.

أسعار الفراخ اليوم

تتوالي الانخفاضات للدواجن في تلك الفترة مقارنة بالشهور السابقة، لتنزل تحت سعر 65 جنيها للفراخ البيضاء بالأسواق، وهناك عدة أسباب قد أدوت بسعر الدواجن تحت هذا السعر، والذي لم يظهر لمدة أكثر من 5 شهور، وإليك الأسعار اليوم والأسباب التي جعلت الدواجن تنخفض بهذا الشكل في الأسواق.

أسباب انخفاض وهبوط الدواجن

هناك أسباب كثيرة قد جعلت أسعار الدواجن في مصر تنخفض وتصل لأقل مستوى لها منذ 5 شهور، و هي كالتالي:

العلافة تواجدت بكثرة نتيجة انخفاض سعرها.

زيادة المعروض من الدواجن لكثرة الإنتاج.

الخوف والقلق من ارتفاع درجات الحرارة.

سعر الدواجن اليوم

لكل من يبحث عن الأسعار اليوم، إليك أسعار الدواجن بعد الانخفاض:

الفراخ السعر بالمزرعة السعر للمستهلك الفراخ البيضاء تصل حتى 64 جنيها وتبدأ من 63 جنيها تصل حتى 74 جنيها الفراخ الحمراء تصل إلى 84 جنيها تصل حتى 94 جنيها الفراخ البلدي تبدأ من 106 جنيها تصل حتى 120 جنيها الفراخ الأمهات تصل إلى 68 جنيها تصل إلى 78 جنيها

سعر كرتونه البيض اليوم

استقرار أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق والمزارع، وإليك الأسعار وهي: