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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة المالية: صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 02:16 مساءً - قالت وزارة المالية، أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال ترتكز على التعامل مع الممول بوصفه شريكًا أصيلاً وتعمل على حماية حقوقه ودعمه ومساندته للنمو والتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، أن هذه الإجراءات تتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت أنها تعمل على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي بمختلف أركانه وروافده بهدف مد جسور الثقة والمصداقية مع هؤلاء الشركاء، وتحقيق أعلى درجات الرضاء لديهم، لافتة إلى الاستفادة من البنية التكنولوجية بمصلحة الضرائب فى تحقيق العدالة الضريبية.
وأشارت الوزارة، إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاً يرتكز على نقلة نوعية فى جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبى، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على تعزيز التنافسية فى السوق المصرية بالحياد الضريبي.
جددت وزارة المالية تأكيدها على أنه يتم إنفاق الإيرادات الضريبية فى كل ما يهم المواطنين من صحة وتعليم وخدمات أخرى ودعم وحماية اجتماعية.
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