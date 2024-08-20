نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الزراعة يؤكد للمصدرين العمل على إزالة كافة معوقات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 03:14 مساءً - أكد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي على أهمية التصدير لأنه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير، مشيرا إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الزراعة برجال التصدير والاستثمار الزراعي، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، وعبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وقال “فاروق” إنني جئت إليكم اليوم لكى استمع إلى اقتراحاتكم للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههكم، مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام أي اقتراحات أو أفكار جادة لمشروعات يكون فيها إضافة، مشيرا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص والربط بين البحث العلمي والمستثمرين لتحقيق رؤية موحدة تخدم القطاع الزراعي.

ولفت أن النجاح جماعي ومشيدا بجهود القطاع الخاص والمستثمرين في زيادة صادرات مصر الزراعية والتي تجاوزت العام الماضي 7,3 مليون طن من المنتجات الزراعية الطازجة،

واختتم وزير الزراعة كلمته للمصدرين بضرورة العمل على تحقيق حلم القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من جميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي.

وأكد أن جميع الباحثين في وزارة الزراعة هم علماء كل في مجاله طالما أنه يفيد البلد بعلمه كما أكد على دعمه للبحث العلمي وان مهمة وزارة الزراعة هم تهيئة المناخ سواء للباحثين أو للمستثمرين وكذلك دعم الفلاح المصري.

ونوه أن مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة بعد أن شيدت المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من اقوى الاقتصادات في الوطن العربى والمنطقة ونحقق طفرة سوء على طريق سد الفجوة الغذائية أو تعزيز الصادرات الزراعية وجلب العملة الصعبة،

ومن ناحيته، أعرب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، عن تفاؤله بتولى الوزير علاء فاروق حقيبة الزراعة نظرا للنجاحات التي حققها خلال موقعه السابق كرئيس للبنك الزراعي.

وأشاد “الحصرى” برجال التصدير والذين يدعمون الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن القطاع الزراعي الخاص في مصر يمتلك أدوات النجاح والتكنولوجيا الحديثة مؤكدا أن البرلمان داعم لكل جهود وزارة الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

كما تحدث المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ مشيدا بلقاء وزير الزراعة مع المصدرين والمستثمرين لسماع المشكلات التى تواجههم، وكذلك اقتراحاتهم لزيادة الصادرات الزراعية المصرية.

وطرح “الجبلي” طرح بعض المشكلات التي تواجه المزارعين والمصدرين ومنها ما يتعلق بالزراعة التعاقدية وتقنين الأراضي ودعم مستصلحوا الصحراء، مؤكدا على أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.

وخلال اللقاء استمع الوزير علاء فاروق إلى أراء ومقترحات رجال التصدير والاستثمار الزراعي، وكذلك المشكلات التي تواجههم وكيفية حلها.

وفي نهاية اللقاء وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بالعمل على تنفيذ الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع وإزالة المعوقات التي تواجه رجال التصدير والاستثمار مع استمرار التواصل معهم لايجاد الحلول الفورية للمشكلات التي تواجههم.