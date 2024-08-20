هيئة البترول تتوسع في تطبيق مشروعات الطاقة الشمسية بآبار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 04:12 مساءً - نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول بنجاح عدداً من مشروعات استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من السولار في عمليات تشغيل آبار للإنتاج البترولي بمواقع شركات نوربتكو وبتروفرح بالصحراء الغربية، وأوسوكو بالصحراء الشرقية.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أولويات برنامج عمل وزارة البترول الذي أعلن عنه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أمام البرلمان، والذي أكد علي خفض الانبعاثات وتحول الطاقة في المواقع البترولية.

وتضمنت المشروعات التي أشرفت علي تنفيذها لجنة من المختصين بهيئة البترول بتكليف من الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة، الاستعانة بحلول الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات الرفع الصناعي بالآبار في ضوء التصور الذي أعدته اللجنة بهدف التوسع في هذا النوع من المشروعات، الذي يتسم بمردود ومؤشرات اقتصادية عالية توفر تكلفة استهلاك السولار بواقع نحو 3ر4 مليون جنيه سنويا، وبما يمكنها من استرداد تكلفة الاستثمار في هذه المشروعات في غضون عام ونصف إلى أقل من عامين.

هذا إلى جانب المردود البيئي بخفض كميات من الانبعاثات نتيجة استبدال السولار بطاقة نظيفة متجددة ليقدر متوسط الانبعاثات التي تم خفضها في المشروعات الثلاث إلى أكثر من 420 طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، لذا تضع هيئة البترول التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في الآبار ضمن أولوياتها لما فى ذلك من آثار إيجابية على الجانبين الاقتصادي والبيئي وتقييم الأثر البيئي والإنبعاثات الكربونية.

وتضم اللجنة التي شكلها الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، فريق عمل متنوع من النيابات المختصة وهي التخطيط والمشروعات والبيئة والأمن الصناعى والإنتاج برئاسة المهندس أحمد غسان مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات، والدكتورة هند صالح مدير عام حماية البيئة بالهيئة ومقرر اللجنة، وعضوية المهندس محمد طلعت مدير عام مساعد ترشيد الطاقة ، والمهندس ياسر نجاتى مدير إدارة ترشيد الطاقة.