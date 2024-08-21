انت الأن تتابع خبر قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في الأردن الاربعاء 21 أغسطس 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت أسعار الذهب تشهد تغيرات لم يسبق لها مثيل حيث أن هناك ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب عيار 21 وعيار 18 وغيرها من الأعيرة المعروفة، وبالتالي أصبح الكثير من الأشخاص المتابعين لسعر الذهب يتساءلون عن سعر الذهب اليوم في الأردن الاربعاء الموافق 21 من أغسطس 2024 والذي يشهد تغير جديد أيضًا، وقد قمنا من خلال هذا التقرير بعرض الأسعار بكافة تفاصيلها الآن.

سعر الذهب اليوم في الأردن 2024

تعتبر خدمة الاستعلام عن أسعار الذهب من أهم الخدمات التي يتيحها لكم موقعنا، حيث أن هناك العديد من الأشخاص يرغبون في معرفة الأسعار أولًا بأول وبالتالي سوف نتعرف على قائمة الأسعار اليوم في الأردن:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 56.84 دينار أردني أي ما يعادل 80.18 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم فقد سجل 52.11 دينار أردني أي ما يعادل 73.49 دولار.

بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 فقد سجل اليوم في الأردن 49.74 دينار أردني أي ما يعادل 70.16 دولار.

أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل 42.63 دينار أردني أي ما يعادل 60.13 دولار.

بالنسبة لعيار 14 فقد سجل اليوم 33.16 دينار أردني أي ما يعادل 46.77 دولار.

الذهب عيار 12 سجل اليوم في الأردن 28.42 دينار أردني أي ما يعادل 40.09 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم بدولة الاردن

بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وسعر أوقية الذهب فقد سجل اليوم: