- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر قرار جمهوري بتعيين حاتم نبيل وكيلًا للجهاز المركزي للتنظيم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 11:08 صباحاً - أ ش أ – أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم 345 لسنة 2024 بتعيين حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى وكيلًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة عام اعتبارا من 15 أغسطس 2024.
ويتولى نبيل معاونة رئيس الجهاز في مباشرة اختصاصاته وفي الإشراف الفني والإداري على سير العمل بالجهاز، ومباشرة الاختصاصات التي يفوض بشأنها من رئيس الجهاز ويحل محله في حالة غيابه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهوري بتعيين حاتم نبيل وكيلًا للجهاز المركزي للتنظيم… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.