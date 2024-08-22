مال وأعمال

الخطيب في لقاء مع جنرال إليكتريك: السوق المصري يمتلك كافة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب في لقاء مع جنرال إليكتريك: السوق المصري يمتلك كافة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 22 أغسطس 2024 02:08 مساءً - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع وفد شركة جنرال إليكتريك هيلث كير، ضم الدكتورة ياسمين الخطيب والمهندس محمد عيد، حيث استعرض اللقاء استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

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وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للتوسع في السوق المصري وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.

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وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة والطاقة إلى جانب الموقع المتميز والسوق الاستهلاكي الكبير.

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ونوه الوزير خلال الاجتماع، إلى دعم الوزارة الكامل لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير والتزامها بإزالة كافة التحديات التي قد تواجه الشركة، مشيرا إلى أهمية قيام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصري، والاستفادة من الحوافز التي تتيحها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر.

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ومن جانبه، أشاد وفد شركة جنرال إليكتريك هيلث كير بمناخ الاستثمار الحالي في مصر، وتماشيه مع خطة توسعات الشركة فضلا عن أهمية السوق المحلي وما يقدمه من فرص كبيرة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر لتلبية الطلب المتزايد، وذلك في إطار ما تشهده البلاد من العديد من المبادرات الاجتماعية القومية، وكذا إمكانيات النفاذ إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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