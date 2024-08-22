الحكومة تشكل هيئة عليا للتحكيم والمنازعات الدولية

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 أغسطس 2024 03:14 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 1062 لسنة 2019، والخاص بتشكيل “الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية”، وذلك في ضوء مسميات الوزارات الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.

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ونص التعديل على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 1062 لسنة 2019 النص التالي: “تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمي “الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية” برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري أو من ينوب عنه، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية.

بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ويكون مُقررًا للجنة، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.