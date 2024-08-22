انت الأن تتابع خبر ثابتة ومش هتغير .. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق الخميس 22 أغسطس 2024 الفراخ أصبحت في متناول الجميع فرصة ذهبية لشراء الدواجن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري، حيث حافظت على ثبات ملحوظ خلال التعاملات في بورصة الدواجن والأسواق، وفقًا للبيانات الواردة من بورصة الدواجن الرئيسية يأتي ذلك بعد فترة من التذبذب في أسعار الفراخ والبيض، والتي شهدت تقلبات بين الارتفاع والانخفاض، في هذا المقال نرصد لكم تفاصيل أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم.

ماهي أسعار الدواجن اليوم 2024

في يوم الخميس، 22 أغسطس، سجلت أسعار الفراخ الأرقام التالية في المزرعة والأسواق:

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 65 و66 جنيهًا في المزرعة، بينما تراوحت أسعارها في الأسواق بين 75 و76 جنيهًا.

بالنسبة للدواجن الحمراء والساسو، فقد تراوحت أسعارها بين 83 و84 جنيهًا في البورصة، وبلغت أسعارها في الأسواق بين 93 و94 جنيهًا.

سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 68 جنيهًا في المزرعة، و78 جنيهًا في الأسواق.

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 105 و106 جنيهات في المزرعة، وبلغت أسعاره في الأسواق بين 115 و120 جنيهًا.

سعر البانيه يتفاوت بين 160 و170 جنيهًا.

ماهي اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس

سجلت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس، 22 أغسطس، الأرقام التالية:

سعر الكتكوت الأبيض بلغ 27.25 جنيهًا.

سعر الكتكوت البلدي وصل إلى 8.75 جنيه.

تفاوتت أسعار كتكوت ساسو بيور بين 19 و20 جنيهًا.

تراوحت أسعار كتكوت ساسو بين 18 و19 جنيهًا.

تراوحت أسعار كتكوت بلدي بين 8 و8.75 جنيهًا.

تراوحت أسعار كتكوت هجين بين 16.5 و17.5 جنيهًا.

تتفاوت أسعار كتكوت الجيل الثاني من 18 إلى 19 جنيهًا.

تتفاوت أسعار كتكوت روز بيور بين 18 و19 جنيهًا.

ماهي أسعار الكتكوت الأبيض يوم الخميس 22 أغسطس في جميع الشركات

سجلت أسعار الكتكوت في شركات الدواجن على النحو التالي:

كتكوت شركة القاهرة للدواجن: 36 جنيهًا.

كتكوت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن: 35 جنيهًا.

كتكوت شركة الفيروز للدواجن: 33.5 جنيه.

كتكوت الوطنية للدواجن: 35 جنيهًا.

كتكوت شركة الوداي للدواجن: 32 جنيهًا.

تعرف على أسعار البيض اليوم الخميس 22 أغسطس

تعرض كرتونة البيض الأحمر بسعر 159 جنيهًا عند شرائها بالجملة، بينما يبلغ سعرها 169 جنيهًا عند شرائها للمستهلك.

كرتونة البيض الأبيض: 158 جنيهًا للجملة، و168 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي هو 160 جنيهًا عند الشراء بالجملة، بينما يبلغ 170 جنيهًا عند الشراء للمستهلك النهائي.

اسعار البط اليوم الخميس 22 أغسطس

تسجل أسعار البط اليوم كالتالي:

بط بغال: 48 جنيهًا.

بط مسكوفى: 43 جنيهًا.

بط شريفان: 27 جنيهًا.

بط فرنساوى: 20 جنيهًا.

سعر البانية اليوم الخميس 2024 في الأسواق

تتراوح أسعار المنتجات المختلفة اليوم كما يلي: