انت الأن تتابع خبر الجمعة .. النفط يتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهلت أسعار النفط التعاملات الآسيوية المبكرة على استقرار الجمعة، بحسب رويترز

ورغم استقرارها، تتجه أسعار النفط لإنهاء الأسبوع على انخفاض إذ أثارت تعديلات بالخفض لبيانات التوظيف الأميركية مخاوف بشأن الطلب كما أدت المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة إلى تهدئة المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا إلى 77.21 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 73.05 دولارات للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان للمرة الأولى في خمس جلسات الخميس، بدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة قريبا، وهو ما ساعد في تهدئة بعض المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للنفط.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأميركي ليوليو الذي نشر الأربعاء، أن معظم مسؤولي البنك يعتقدون أن البنك ماض لخفض الفائدة الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن تسجل العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا أسبوعيا بقرابة 3%، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لانخفاض بقرابة 5%.

وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ أوائل كانون الثاني في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن عدلت الحكومة الأميركية بشكل كبير تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب الأعمال في البلاد هذا العام حتى آذار.

وأثار ذلك مخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة مما قد يضر بالطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط.

وقال محللون في (إف.جي.إي) للاستشارات في مذكرة للعملاء إن الضغط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ساعد في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات مما انعكس على أسعار النفط هذا الأسبوع.

وبدأ الوفدان الأميركي والإسرائيلي جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة الخميس لحل الخلافات بشأن اقتراح للهدنة.