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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي لستة أشهر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 24 أغسطس 2024 09:18 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الاحتياطي الاستراتيجي لجميع السلع الهامة في إطار آمن.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لعدد 6 أشهر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن حكومة وضعت خطة لاستيراد جميع احتياجات الدولة المصرية على مدار العام.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف زيادة أسواق الجملة للسلع لتقليل الحلقات الوسيطة التي تؤثر على أسعار السلع، مشيرًا إلى أن خلال سنتين سيكون لدينا أكبر عدد من أسواق الجملة.
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