رشا عبد العال: تنفيذ توجيهات وزير المالية بالاهتمام بحقوق…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 أغسطس 2024 02:16 مساءً - قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بضرورة اهتمام المصلحة بحقوق المصريين بالخارج من أساتذة الجامعات والمدرسين والمتدربين والطلاب الموفدين بالخارج سواء منح دراسية أو بغرض التدريس وذلك في إطار إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي الموقعة بين جمهورية مصر العربية وعدد 62 دولة.

وأكدت عبد العال في بيان اليوم، حرص المصلحة على منحهم شهادة إقامة (مجانية) عن الفترة السابقة للمغادرة، وتوفر هذه الشهادة عدة مزايا يتمتع بها الفئات الحاصلة عليها وذلك فى ضوء إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي كإعفاءات ضريبية لأساتذة الجامعات و المدرسين لمدة زمنية محددة، وفقا لكل اتفاقية من خلال المادة المذكورة بها والخاصة بالمدرسين وأساتذة الجامعات.

ولفتت أن المدة الزمنية للشهادة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات بشرط إثبات إقامته مباشرة قبل المغادرة للدولة الأخرى ، وكذلك الطلبة المبعوثون من خلال منح دراسية.

وأكدت على أن مصلحة الضرائب تحرص على إصدار شهادة الإقامة خلال يوم عمل واحد فقط لاغير ، وذلك نظرا لظروف السفر لمعظم من لديهم حق التمتع بهذه الخدمة.

جدير بالذكر أن الحصول على شهادة الإقامة(المجانية) يستلزم تقديم حافظة مستندات تتضمن الآتي:

– شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة .

– صورة البطاقة الشخصية أو صورة جواز السفر .

– إفادة من الجامعة بالموافقة على السفر سواء (منحة أو للتدريس) أو دعوة الجامعة الأجنبية للسفر سواء (منحة أو للتدريس)

مع الأخذ فى الإعتبار، أن يتم تقديم هذه المستندات إلى إدارة تبادل المعلومات التابعة للإدارة العامة لبحوث الإتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية بالعاصمة الادارية أو مبنى المحمودية بالمعادي.