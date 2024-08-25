نعرض لكم الان تفاصيل خبر بروتوكولات تعاون بين وزارة قطاع الأعمال والعربية للتصنيع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 أغسطس 2024 08:08 مساءً - شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بوتوكولي تعاون بين الهيئة وكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعتين لوزارة قطاع الأعمال.

يأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين مؤسسات الدولة، وتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتشجيع المنتجات الوطنية، وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج طبقا لأحدث معايير الجودة.

وأعرب المهندس محمد شيمي عن ترحيبه واعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحا أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود الجارية وخطط العمل التنفيذية لتطوير أداء الشركات التابعة، وتحقيق الإستفادة القصوى من الأصول وتعظيم عوائدها، وتحقيق التكامل بين الجهات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات واستثمار ما لديها من قدرات وإمكانات صناعية وتكنولوجية وكوادر بشرية لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح الوزير أنه هناك عدد من مجالات التعاون محل البروتوكول بين الهيئة العربية للتصنيع والقابضة للغزل والنسيج، منها تعميق التصنيع المحلي لأجزاء معدنية وبلاستيكية وقطع غيار يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى بعض أعمال الصيانة والعمرات، وتشمل مجالات التعاون توفير منافذ بيع ثابتة بالهيئة لعرض منتجات الشركة القابضة، التي ستوفر أيضا زي العاملين بالهيئة.

وأضاف أنه سيتم وفقاً للبروتوكول توريد منتجات مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع وعرضها في فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة ( عمر أفندي، صيدناوي وبيع المصنوعات، بيوت الأزياء الراقية (بنزايون/هانو)، في إطار تنفيذ خطة العمل للنهوض بهذه الفروع وإحياء علاماتها التجارية العريقة، وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم، وتطوير أساليب العرض والبيع، وتوفير منتجات محلية متنوعة بأسعار تناسب فئات المجتمع.

في هذا الصدد, أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن تقديره بتعزيز التعاون القائم مع وزارة قطاع الأعمال العام، وفتح مجالات جديدة للشراكة بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن التعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس يتضمن الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لدى الهيئة العربية للتصنيع من ماكينات ومعدات ومعامل ومراكز بحثية وكوادر بشرية بهدف الوصول إلى تعميق التصنيع المحلي للأجزاء المعدنية والبلاستيكية التي يتم تدبيرها سواء من الخارج أو من السوق المحلي.

وأشار إلى تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين بالشركة القابضة على أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية / التشغيل الميكانيكي للماكينات بمختلف أنواعها / اللحام بمصانع الهيئة وأكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع. وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن تدبير كافة التجهيزات للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس,ومنها على سبيل المثال أنظمة الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة والشاشات التفاعلية والأثاث المكتبي ومحطات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف وغيرها من المنتجات.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه تم الإتفاق على توفير منتجات مصانع وشركات الهيئة من خلال شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق بما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري من منتجات وطنية ذات صلة باحتياجات المستهلكين بنسب تصنيع محلي عالية الجودة والصديقة للبيئة، تحت شعار (صنع في مصر).

وقع بروتوكولات التعاون، اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج، والمحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.