التموين: دراسة طرح مصادرات ومضبوطات الذهب للتداول في البورصة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 أغسطس 2024 09:18 مساءً - دوت الخليج- قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، إن مصلحة الدمغة والموازين، التابعة للوزارة، بصدد دراسة طرح مصادرات ومضبوطات الذهب للتداول في البورصة السلعية.

وأكد فاروق ضرورة زيادة المعروض من الذهب بالأسواق؛ للعمل على ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أهمية سلعة الذهب، واعتبارها كذلك مخزن للقيمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التموين، اليوم، مع المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، والدكتور زكريا حمزة رئيس البورصة المصرية للسلع؛ لبحث سبل وآليات التعاون المشتركة بين الوزارة والشعبة والبورصة السلعية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة.

وأشاد فاروق، خلال اللقاء، بما وصفه بـ”التعاون الكبير” بين مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات والتنسيق التام بينهم لضبط أسواق الذهب.

ومن جانبه، تحدث المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن التعاون مع الوزارة حاليًا والاستعداد لتنظيم معرض الذهب الدولي “نبيو 2024” في دورته الرابعة والمقرر إقامته بنهاية العام الجاري.

كما أشار ميلاد إلى مجالات التعاون الحالية لتطبيق منظومة تكويد الذهب الجديدة والدمغ بالليزر والتي تهدف لضبط أسواق الذهب، لما لهذه المنظومة من أهمية كبيرة في تطوير مجال صناعة الذهب واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ومن جهته، أكد الدكتور زكريا حمزة رئيس البورصة المصرية للسلع تنفيذ خطة لتطوير آليات التداول وإحداث نقلة نوعية في كميات السلع المتداولة بالبورصة السلعية، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تخطط لطرح سلع جديدة على منصة البورصة السلعية المصرية خلال العام الحالي.