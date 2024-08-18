انت الأن تتابع خبر بشرى سارة لطلاب علمي وأدبي.. قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يترقب طلاب الثانوية العامة في مصر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات لعام 2024، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس، وقد تصدرت عملية تنسيق الجامعات اهتمام الشارع المصري، خاصة بعد أن أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الجمعة الماضية، وسوف يتم الإعلان عن النتائج خلال مؤتمر صحفي تنظمه الوزارة.
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024
- يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 بمجرد إعلان وزارة التعليم العالي عنها، سيتم نشر النتائج عبرموقع التنسيق الإلكتروني.
توقع مؤشرات تنسيق الجامعات 2024
- يشهد قطاع التعليم العالي في مصر حالة من الترقب حول توقعات تنسيق كليات علمي علوم وعلمي رياضة، خاصة كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، التي تشهد بحث مكثف على محرك البحث “جوجل”، ويسعى الطلاب لمعرفة الحد الأدنى للقبول في هذه الكليات لتسهيل عملية تسجيل رغباتهم في الجامعات والكليات المختلفة.
- أن درجات القبول في كليات الطب البشري قد تصل إلى 92.2% كحد أدنى.
- بينما يتوقع أن تتراوح درجات القبول في كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي بين 91.6% و91.3% على التوالي.
- أما كلية الصيدلة فتتوقع التوقعات أن يكون الحد الأدنى للقبول فيها 90.9%.
- بينما كلية الهندسة من المتوقع أن تبدأ من 85.8%، و”حاسبات وذكاء اصطناعي“ قد يصل الحد الأدنى فيها إلى 79.9%.
تنسيق القبول للجامعات الحكومية
- على جانب آخر، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2024/2025، والتي ستظل مشابهة لقواعد العام السابق، وأضاف عبدالغفار أن القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية سيتم وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي، وسيتم كذلك قبول الطلاب الوافدين في الجامعات والمعاهد المصرية وفقا للقواعد المعمول بها.