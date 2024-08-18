انت الأن تتابع خبر عاجل.. وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الأن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات المصرية، وذلك عقب الإنتهاء من المؤتمر الصحفي لوزارة التعليم العالي، والتي تم الإعلان من خلاله عن نهاية المرحلة الأولى وظهور النتيجة للتنسيق، وتحديد موعد المرحلة الثانية للتنسيق، وفيما يلي نستعرض لكم نتائج المرحلة الاولى والكليات التي شملتها المرحلة الأولى.

نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الكليات 2024/2025

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي في جمهورية مصر العربية اليوم في المؤتمر الصحفي الذي انتهى منذ قليل وشارك فيه الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالي، والسيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، والعديد من قيادات الوزارة وفريق عمل مكتب التنسيق. عن الإنتهاء من تنسيق المرحلة الأولى وظهور النتيجة بشكل رسمي ويمكن للطلاب الأن الدخول الي موقع وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد لمعرفة النتيجة عن طريق كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية للطلاب الناجحين في الدور الاول من امتحانات الثانوية العامة 2024، فقد اتاحت وزارة التعليم العالي رابط الإستعلام ويمكن الأن الدخول ومعرفة النتيجة والكلية التي تم القبول بها، وذلك عن طريق إتباع الأتى:

الدخول في البداية الى موقع وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.

في الصفحة الرئيسية يتم إضافة رقم جلوس الطالب.

إضافة الرقم السري والمدون على شهادة الثانوية العامة.

النقر على عرض النتيجة.

سيتم عرض استمارة القبول في الكلية المناسبة حسب درجات ومجموع الطالب.

يتم طباعة استمارة القبول.

التوجه لمقر الكلية لإستكمال باقي إجراءات القبول في الكلية.

موعد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات