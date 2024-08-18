انت الأن تتابع خبر مكرمة المعلمين 2024 في الأردن تعــرف على الفئات المستفيدة من المكرمة وهل أنت واحد منهم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يسأل العديد من المعلمين عن تفاصيل مكرمة المعلمين التي تم الإعلان عنها بناءً على توجيهات الملك عبدالله الثاني لبعض الفئات من المعلمين وقد أبدى عدد كبير من المعلمين رغبتهم في الاستفادة من هذه المكرمة والتي تم تحديدها وفقًا للقرارات الصادرة عن الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم
- وفقًا لرؤية الحكومة في المملكة الأردنية تقرر منح مكرمة ملكية لأبناء المعلمين من الطلاب للقبول في الكليات وذلك بهدف التعليمات الخاصة بقبول الطلاب للعام الدراسي 2024-2025 كما أنه من المقرر تنفيذ تحديثات تتماشى مع الرؤية الاقتصادية من قبل وزارة التعليم العالي وذلك بموجب المكرمة الملكية الممنوحة لأبناء المعلمين تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز التعليم المهني والتقني.
الفئات المستفيدة من مكرمة المعلمين
وقد حددت الوزارة الفئات المستفيدة من مكرمة المعلمين في الأردن للعام الجديد والتي جاءت على النحو التالي:
- طلاب التوجيهي المعيدين مشمولون في هذه المكرمة
- الطلاب القدامى يستفيدون من المكرمة لكن ذلك يعتمد على الطاقة الاستيعابية للجامعات.
- تم تخصيص نسبة 5% من المقاعد الجامعية لأبناء المعلمين
- ومن الجدير بالذكر أن عددًا كبيرًا من المعلمين يتطلعون للاستفادة من هذه المكرمة على أمل أن تسهم في تحسين مستواهم المعيشي وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للنهوض بالتعليم وتعزيز الفئة العاملة فيه.