انت الأن تتابع خبر مكرمة المعلمين 2024 في الأردن تعــرف على الفئات المستفيدة من المكرمة وهل أنت واحد منهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسأل العديد من المعلمين عن تفاصيل مكرمة المعلمين التي تم الإعلان عنها بناءً على توجيهات الملك عبدالله الثاني لبعض الفئات من المعلمين وقد أبدى عدد كبير من المعلمين رغبتهم في الاستفادة من هذه المكرمة والتي تم تحديدها وفقًا للقرارات الصادرة عن الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم

وفقًا لرؤية الحكومة في المملكة الأردنية تقرر منح مكرمة ملكية لأبناء المعلمين من الطلاب للقبول في الكليات وذلك بهدف التعليمات الخاصة بقبول الطلاب للعام الدراسي 2024-2025 كما أنه من المقرر تنفيذ تحديثات تتماشى مع الرؤية الاقتصادية من قبل وزارة التعليم العالي وذلك بموجب المكرمة الملكية الممنوحة لأبناء المعلمين تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز التعليم المهني والتقني.

الفئات المستفيدة من مكرمة المعلمين

وقد حددت الوزارة الفئات المستفيدة من مكرمة المعلمين في الأردن للعام الجديد والتي جاءت على النحو التالي: