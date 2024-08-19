انت الأن تتابع خبر اعلان معدلات القبول فى الجامعات العراقية 2024-2025 المعلن من وزارة التعليم العالي لطلاب ادبي وعلمي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - معدلات القبول فى الجامعات العراقية 2024-2025 المعلن من وزارة التعليم العالي لطلاب ادبي وعلمي الان نستعرضها وننقلها مع حضراتكم في ظل ارتفاع حولها كافة مؤشرات البحث على جوجل لتحقق منها والتأكد منها بعدما اعلنت وزارة التعليم العالي حد ادني قبول الطلاب فى شتي الجامعات العراقية بصورة سنوضحها مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري.
معدلات القبول فى الجامعات العراقية 2024-2025
- معدلات القبول فى الجامعات العراق مصدر حديث لعشرات الالاف من الطلاب والطالبات المتخطين مرحلة اتمام الصف السادس الاعدادي بالعراق بعدما اعلنت بشكل مؤخر وزارة التعليم العالي عن ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي بنسب نجاح جاءت بنسب اعلي من العام الماضي بشكل قد عكس بدوره على حد ادني قبول الطلاب فى شتي الجامعات العراقية نظراً للارتفاع نسب نجاح الطلاب بشكل بدأت من خلاله وزارة التعليم العالي العراقية على نشر معدلات الطلاب فى شتي الجامعات العراقية حتي يتمكن جميع الطلاب من التحقق من تلك المعدلات بصورة سوف نستعرضها الان امام حضراتكم عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان.
حد ادني قبول الجامعات العراقية
- كلية طب الموصل: معدل 100.33%
- كلية طب الأسنان: معدل 99.13%
- كلية الصيدلة: معدل 98.83%
- كلية هندسة الحاسوب: معدل 95%
- كلية الهندسة، قسم الميكانيك: معدل 86.33%
- كلية العلوم: معدل 88%
- كلية علوم الحاسوب والرياضيات: معدل 67.67%
- كلية علوم البيئة وتقاناتها: معدل 62%
- كلية الحقوق: معدل 78.83%
- كلية العلوم السياسية: معدل 65.5%
- كلية التمريض للذكور: معدل 97.67%
- كلية التمريض للبنات: معدل 95.33%
- كلية الطب البيطري: معدل 70.17%
- كلية الزراعة والغابات: معدل 60%
- كلية الإدارة والاقتصاد: معدل 60%
- كلية التربية للعلوم الصرفة: معدل 74.5%
- كلية التربية للعلوم الإنسانية: معدل 83.33%
- كلية التربية للبنات: معدل 62.17%
- كلية الآداب: معدل 72.83%
- قسم المكتبات والمعلومات في كلية الآداب: معدل 62.83%
- كلية التربية الأساسية: معدل 69%
- قسم رياض الأطفال للإناث في كلية التربية الأساسية: معدل 61.17%
- قسم معلم صفوف أولى في كلية التربية الأساسية: معدل 71.67%
- كلية العلوم السياحية: معدل 60%
- كلية الآثار: معدل 60%
- كلية العلوم الإسلامية: معدل 63%