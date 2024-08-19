انت الأن تتابع خبر بعد قليل.. فتح تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم ورياضة وأدبي وظهور نتيجة المرحلة الأولى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الساعات الأخيرة، شهدت محركات البحث على جوجل ارتفاعاً كبيراً في عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول موعد فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024 لعلمي علوم في جميع المحافظات المصرية، ومن المتوقع أن يعلن وزير التربية والتعليم العالي عن موعد فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد ان يتم الاعلان عن نتائج المرحلة الأولى، وفيما يلي سوف نتعرف على مؤشرات الأولية لـ تنسيق المرحلة الثانيه 2024 علمي علوم.

تنسيق المرحلة الثانيه 2024 علمي علوم

نظرًا لارتفاع معدلات البحث وزيادة الاستفسارات حول موعد فتح باب تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2024 لعلمي علوم بجميع المحافظات المصرية، من المقرر أن يعقد مؤتمر اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2024 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وذلك في قاعة الاجتماعات بالدور السابع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ان الهدف من هذا المؤتمر هو الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وموعد فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية.

خطوات الاستعلام عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى

سيتم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى بشكل الكتروني عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي جاءت تتمثل فيما يلي:

في الخطوة الاولي افتح موقع التنسيق.

اختار ايقونة خدمة التنسيق.

ابدأ باختيار أيقونة نتيجة تنسيق الثانوية العامة.

ابدأ بتدوين اسمك الكامل في المكان المخصص لذلك.

سجل رقم جلوسك.

سجل تاريخ ميلادك في الايقونة المخصصة لها

سجل رقم هويتك في الايقونة المخصصة لها.

ابدأ فى اختيار الرغبات.

سجل فى نهاية الامر على ايقونة استعلام.

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي