انت الأن تتابع خبر رسميًا .. موعد الدخول المدرسي 2025 بالمغرب وجدول الاجازات الرسمية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - موعد الدخول المدرسي 2025 بالمغرب، في تصريح رسمي، أوضحت وزارة التربية الوطنية في المغرب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، كما أعلنت عن قائمة العطل المدرسية الرسمية التي سيستفيد منها جميع الطلاب، وقد زاد اهتمام البحث عن مواعيد بدء الدراسة والعطلات الرسمية لهذا العام الدراسي، وفيما يلي سوف نوضح موعد الدخول المدرسي 2025 بالمغرب.
موعد الدخول المدرسي 2025 بالمغرب
- الى حتى وقتنا هذا لم تقم وزارة التربية الوطنية المغربية بالإعلان عن أي تأجيل لبدء العام الدراسي الجديد، حيث أن موعد الدخول المدرسي 2025 بالمغرب هو الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي ويكون 9 سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن يبدأ الطلاب في الأقسام غير النظامية دراستهم في 30 سبتمبر 2024، أما المعلمون والمعلمات، فسيبدؤون عملهم استعدادًا للعام الجديد في 5 سبتمبر 2024.
قائمة العطل المدرسية في المغرب
قامت وزارة التربية الوطنية المغربية بتحديد مواعيد العطل المدرسية للسنة الدراسية القادمة على النحو التالي:
- المولد النبوي الشريف : سيصادف يومي 12 و13 من شهر ربيع الأول لعام 1446 هـ.
- العطلة البينية الأولى: ستكون من 20 أكتوبر إلى 27 أكتوبر من عام 2024م.
- ذكرى المسيرة الخضراء: 6 نوفمبر 2024م.
- عيد الاستقلال الجزائري: 18 نوفمبر 2024م.
- العطلة البينية الثانية: من 8 ديسمبر إلى 18 ديسمبر 2024، وبداية السنة الميلادية : ستكون في 1 يناير 2025.
- ذكرى إقرار وثيقة الاستقلال: 11 يناير 2025م.
- رأس السنة الأمازيغية: 14 يناير 2025م.
- منتصف الفصل الدراسي: من 26 يناير حتى 2 فبراير 2025م.
- العطلة البينية الثالثة: ستكون من 16 مارس إلى 23 مارس 2025م.
- عيد الفطر المبارك: من 29 رمضان حتى 2 شوال لعام 1446 هـ.
- عيد العمال سيكون في 1 مايو 2025م: أما العطلة البينية الرابعة فستكون من 4 مايو حتى 11 مايو 2025م.
- عيد الأضحى: من 9 إلى 11 من شهر ذو الحجة لعام 1446 هـ. بداية السنة الهجرية الجديدة: 1 من شهر محرم لعام 1447 هـ.