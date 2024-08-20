انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق الثلاثاء بحد أدنى 265 درجة للعلمي و 230 للأدبي

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق الثلاثاء بحد أدنى 265 درجة للعلمى و230 للأدبى حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور تفاصيل هذا الحدث المهم وقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تحديد الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة وستكون هذه المرحلة بمثابة فرصة جديدة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى، لتأمين مقاعدهم في التخصصات التي يرغبون فيها.

موعد المرحلة الثانية للتنسيق لعام 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء 20 أغسطس وتستمر حتى يوم السبت 24 أغسطس وقد تحدد الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة بـ 265 درجة لشعبة العلمي، وهو ما يعادل 64.63%، بينما يقدر الحد الأدنى لشعبة الأدبي بـ 230 درجة، بنسبة 56.9% وسيتيح هذا التنسيق الفرصة لـ 286,088 طالبًا في شعبة علمي علوم ورياضة، بالإضافة إلى 66,969 طالبًا في الشعبة الأدبية، ليبلغ إجمالي عدد الطلاب المؤهلين للتقديم 353,057 طالبًا وطالبة.

طريقة معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024

للاطلاع على الكلية التي تم ترشيح الطالب لها، يجب عليك أن تتبع الخطوات الآتية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم المخصص لنتائج التنسيق.

ثم أدخل البيانات المطلوبة، والتي تشمل الاسم ورقم الجلوس، في الأيقونات المخصصة لها.

قم بالنقر على زر النتيجة لعرض تفاصيل الكلية التي تم ترشيحك لها.

عد الاطلاع على النتيجة، احرص على طباعة بطاقة الترشيح، والتي ستحتاج إليها عند تقديم مستنداتك إلى الكلية المخصصة.

الأماكن الشاغرة المتوفرة للمرحلة الثانية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وجود عن توافر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في كليات العلوم، الطب البيطري، الزراعة، الذكاء الاصطناعي، التمريض، الحاسبات والمعلومات.